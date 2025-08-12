뉴스9(부산)

비만 오면 땅꺼짐…사상~하단선 주변 15번째

입력 2025.08.12 (21:40)

[앵커]

오늘(12일) 부산에 제법 많은 비가 내렸는데요,

부산도시철도 사상~하단선 공사 현장 인근에서 또, 땅꺼짐이 발생했습니다.

이번이 벌써 15번째입니다.

반복되는 땅꺼짐에 시민 불안이 가라앉지 않고 있습니다.

서정윤 기자가 보도합니다.

[리포트]

시장 앞을 지나는 화물차 뒤로 큰 구멍이 생깁니다.

후진하던 화물차가 기울어지더니, 뒷바퀴가 구멍 속으로 빠집니다.

오늘 오전 11시쯤 사상구 새벽시장 정문 앞 도로에 가로 3m, 세로 1m, 깊이 1m 크기의 땅꺼짐이 발생했습니다.

[인근 상인 : "차가 안 넘어갔으니까 괜찮았지. (운전자는) 문 열고 나왔죠. 뒤에 사람이 보고 멈춰라 해서."]

[인근 주민 : "8년째 이렇게 밤에 약이 없어 못 자고 노심초사 비만 오면 밤 11시고 12시고 나와서 하수도에 쓰레기 있으면 건져내고 그럽니다."]

다친 사람은 없었지만 새벽시장 입구 앞 땅꺼짐이라 상인과 주민들의 불안감은 더 컸습니다.

이번 땅꺼짐이 발생한 곳은 지난해 9월 화물차 두 대가 8m 아래로 추락한 지점과 불과 500m밖에 떨어져 있지 않습니다.

이번 땅꺼짐 역시, 부산도시철도 사상~하단선 공사 현장 인근이었습니다.

이 주변에서만 땅꺼짐이 15차례나 잇따랐습니다.

[이준승/부산시 행정부시장 : "전체적으로 지하철 공사와 그다음에 도시 전체 측구라든지 이러한 부분들이 많이 낡은 부분이 있고, 토양이 갖고 있는 특성도 있기 때문에…."]

부산교통공사는 이번 땅꺼짐이 도시철도 공사와 관련 없다고 주장했습니다.

[부산교통공사 관계자/음성변조 : "이 구간에는 CIP(현장타설 콘크리트 말뚝)라고 콘크리트 벽체를 형성했기 때문에 전 구간에 전혀 문제없습니다."]

비만 왔다 하면 반복되는 사상~하단선 인근 땅꺼짐.

부산시와 부산교통공사는 도로 복구를 마치는 대로 땅꺼짐의 원인을 조사할 계획입니다.

KBS 뉴스 서정윤입니다.

촬영기자:류석민

