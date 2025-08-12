강원, ‘부적절 인사 논란’ 강원연구원 특정 감사

동영상 고정 취소

강원도는 최근, 강원연구원의 부적절한 승진 인사 논란에 대해, 사실 관계를 확인하고 인사 규정 전반을 살펴보기 위해 오늘(12일) 감사위원회에 특정 감사를 의뢰했습니다.



현진권 원장은 이달(8월) 1일, 연구직과 행정직 8명의 승진 인사를 단행했는데, 이 중 일부가 기관장 경고를 받거나 과거 성 비위 전력이 있어 부적절하다는 논란이 일었습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!