뉴스 9

기대치 낮춘 트럼프 “푸틴과의 회담은 탐색전”

입력 2025.08.12 (21:44) 수정 2025.08.12 (22:07)

"수도 해방의 날" 워싱턴에 '비상사태' 선포

“수도 해방의 날” 워싱턴에 ‘비상사태’ 선포
영재학교 의대 진학률 급감했지만…"의대 쏠림은 여전"

영재학교 의대 진학률 급감했지만…“의대 쏠림은 여전”

[앵커]

트럼프 대통령은 이번 주에 열릴 미러 정상회담에 대해선 탐색전이 될 거라고 밝혔습니다.

기대치를 확 낮춘 트럼프 대통령은 일단 푸틴 대통령을 만나본 다음, 우크라이나를 포함한 3자 회담을 추진하겠다고 말했습니다.

파리 이화진 특파원입니다.

[리포트]

트럼프 미국 대통령은 오는 15일 푸틴 러시아 대통령과의 회담을 '탐색전'이라고 규정했습니다.

푸틴의 속내를 먼저, 확인해 보겠다는 겁니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : "첫 2분 안에 합의가 가능한지 여부를 정확히 알게 될 겁니다. 그게 제가 하는 일이니까요. 저는 거래를 합니다."]

트럼프는 협상 결렬 가능성까지도 언급했는데, 정상 회담에 대한 기대치를 스스로 낮춘 겁니다.

트럼프는 러시아의 조건을 확인한 뒤 푸틴과 젤렌스키까지 함께 하는 회담을 추진하겠다고 설명했습니다.

트럼프는 합의를 만드는 건 자신의 몫이 아니라면서도, 러시아의 점령지역을 인정해 주는 방안을 또 기정사실로 언급했습니다.

영토 양보에 반대하는 우크라이나의 입장이 거슬렸다고 불만을 표하기도 했습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : "일부 영토 교환이 있을 것이고, 영토에 일부 변화가 있을 것입니다. 우리는 전투 전선을 변경할 겁니다."]

우크라이나는 러시아가 전쟁 종식을 바라지 않다며, 양보로는 살인자를 설득할 수 없다고도 주장했습니다.

[볼로디미르 젤렌스키/우크라이나 대통령 : "푸틴은 미국과의 회담을 자신의 개인적 승리로 포장할 겁니다. 그리고 이전처럼 우크라이나를 계속 압박할 겁니다."]

우크라이나와 유럽 정상들은 내일 트럼프와 화상회의를 갖기로 했습니다.

푸틴의 요구를 일방적으로 수용하는 걸 막기 위해 막판 설득전을 펼칠 계획입니다.

파리에서 KBS 뉴스 이화진입니다.

촬영:김은정/영상편집:김대범/자료조사:장희수

이화진
이화진 기자

헤드라인

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

공지·정정

