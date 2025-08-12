뉴스9(제주)

1차 산업 미래화…워케이션·AI 인재 육성

입력 2025.08.12 (21:44) 수정 2025.08.12 (21:54)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

행정체제개편 논란 계속…“무리한 예산 편성” vs “여론조사 중단”

행정체제개편 논란 계속…“무리한 예산 편성” vs “여론조사 중단”
풍랑주의보 속 서핑, 무면허 제트스키 운전…안전불감증 심각

풍랑주의보 속 서핑, 무면허 제트스키 운전…안전불감증 심각

다음
[앵커]

이재명 정부의 국정운영 청사진에 반영된 제주 도정 현안을 살펴보는 기획보도 이어갑니다.

오늘은 두 번째 순서로, 국정기획위원회의 제주권 7대 공약과 국정과제에 담긴 제주 미래 산업을 살펴봤습니다.

신익환 기자입니다.

[리포트]

글로벌 기업과 국내 기업이 손잡은 '인공지능 협력센터'가 제주에 문을 열었습니다.

이곳에선 청년 구직자를 대상으로 전문 인공지능 교육 프로그램이 운영되며, 우수 수료생에게는 인턴십 기회도 제공합니다.

이른바 AI 인재를 육성해 채용을 유도하는 겁니다.

[오영훈/제주도지사 : "(이곳을) 거점으로 해서 다양한 AI 인재 양성 사업을 진행할 수 있다는 확신을 얻었고 또 그런 과정에서 이렇게 협력 사업이 성과를 내게."]

국정기획위원회의 제주권 7대 공약과 15대 정책과제엔 이 같은 '인공지능 융복합 인재 양성'을 통해 제주 산업 전환을 뒷받침하겠다는 계획이 담긴 것으로 알려졌습니다.

제주 경제 활력을 제고하고, 청년이 정착하는 제주를 만들겠다는 구상입니다.

재생에너지만을 사용해 'RE100 달걀'을 생산하는 등 1차 산업에도 탄소중립이 접목됩니다.

국정기획위의 제주권 7대 공약·국정과제엔 이 같은 제주 1차 산업의 탄소중립·디지털 전환을 지원하는 내용도 담겼습니다.

관광 분야에선 '글로벌 워케이션'과 '스포츠·해양레저' 허브 육성이 채택된 것으로 알려졌습니다.

워케이션 인프라 구축을 통한 컨벤션 유치를 활성화하고 해양레저와 스포츠를 지원해 제주 관광의 가치를 높이겠다는 구상입니다.

또, 해상운송비 부담 완화 등 물류를 혁신해 산업 경쟁력을 높이고, 4·3 아카이브 기록관 건립도 포함된 것으로 전해졌습니다.

하지만 관심을 모았던 에너지고속도로 제주 연결과 4·3왜곡처벌법 제정 등은 7대 공약과 국정과제에 포함되지 않은 것으로 전해졌습니다.

KBS 뉴스 신익환입니다.

촬영기자:고진현

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 1차 산업 미래화…워케이션·AI 인재 육성
    • 입력 2025-08-12 21:44:56
    • 수정2025-08-12 21:54:15
    뉴스9(제주)
[앵커]

이재명 정부의 국정운영 청사진에 반영된 제주 도정 현안을 살펴보는 기획보도 이어갑니다.

오늘은 두 번째 순서로, 국정기획위원회의 제주권 7대 공약과 국정과제에 담긴 제주 미래 산업을 살펴봤습니다.

신익환 기자입니다.

[리포트]

글로벌 기업과 국내 기업이 손잡은 '인공지능 협력센터'가 제주에 문을 열었습니다.

이곳에선 청년 구직자를 대상으로 전문 인공지능 교육 프로그램이 운영되며, 우수 수료생에게는 인턴십 기회도 제공합니다.

이른바 AI 인재를 육성해 채용을 유도하는 겁니다.

[오영훈/제주도지사 : "(이곳을) 거점으로 해서 다양한 AI 인재 양성 사업을 진행할 수 있다는 확신을 얻었고 또 그런 과정에서 이렇게 협력 사업이 성과를 내게."]

국정기획위원회의 제주권 7대 공약과 15대 정책과제엔 이 같은 '인공지능 융복합 인재 양성'을 통해 제주 산업 전환을 뒷받침하겠다는 계획이 담긴 것으로 알려졌습니다.

제주 경제 활력을 제고하고, 청년이 정착하는 제주를 만들겠다는 구상입니다.

재생에너지만을 사용해 'RE100 달걀'을 생산하는 등 1차 산업에도 탄소중립이 접목됩니다.

국정기획위의 제주권 7대 공약·국정과제엔 이 같은 제주 1차 산업의 탄소중립·디지털 전환을 지원하는 내용도 담겼습니다.

관광 분야에선 '글로벌 워케이션'과 '스포츠·해양레저' 허브 육성이 채택된 것으로 알려졌습니다.

워케이션 인프라 구축을 통한 컨벤션 유치를 활성화하고 해양레저와 스포츠를 지원해 제주 관광의 가치를 높이겠다는 구상입니다.

또, 해상운송비 부담 완화 등 물류를 혁신해 산업 경쟁력을 높이고, 4·3 아카이브 기록관 건립도 포함된 것으로 전해졌습니다.

하지만 관심을 모았던 에너지고속도로 제주 연결과 4·3왜곡처벌법 제정 등은 7대 공약과 국정과제에 포함되지 않은 것으로 전해졌습니다.

KBS 뉴스 신익환입니다.

촬영기자:고진현
신익환
신익환 기자

이 기사가 좋으셨다면

제주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

아무 말 없던 김건희…구속 여부는 밤 늦게

아무 말 없던 김건희…구속 여부는 밤 늦게
[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도

[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도
[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”

[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”
‘직보 지시’ 산재 뿌리 뽑는다 …“입찰 자격 영구박탈 등 검토”

‘직보 지시’ 산재 뿌리 뽑는다 …“입찰 자격 영구박탈 등 검토”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.