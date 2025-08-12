뉴스9(부산)

합동연설회 책임 공방…지역 정책은 실종

입력 2025.08.12 (21:45) 수정 2025.08.12 (21:49)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

해양 기관·기업도 지원…특별법 한계는?

해양 기관·기업도 지원…특별법 한계는?
주택연금 인기…“노후 재설계 대비”

주택연금 인기…“노후 재설계 대비”

다음
[앵커]

국민의힘이 새 지도부를 뽑기 위한 전당대회를 앞두고 합동연설회를 이어가고 있는데요,

부산·울산·경남에서도 탄핵 찬성과 반대, 책임 공방 속 분열된 모습을 드러냈습니다.

기대했던 지역 정책 대결은 찾아보기 어려웠습니다.

보도에 정민규 기자입니다.

[리포트]

국민의힘 전당대회를 앞두고 열린 부산·울산·경남 합동연설회.

당 대표 후보가 단상에 오르자 환호와 야유가 오갑니다.

후보들이 연설 시간 대부분을 할애한 건, 탄핵 책임 공방과 여권을 향한 공세였습니다.

[조경태/국민의힘 당대표 후보 : "국민의힘이 정권을 잡기 위해서 얼마나 노력했습니까? 그런데 이 정권을 민주당에 갖다 바치는 것은 불법 비상계엄을 한 윤석열 전 대통령입니다."]

탄핵 찬성 후보들은 윤석열 전 대통령과의 절연을 거듭 강조했습니다.

[안철수/국민의힘 당대표 후보 : "선동가들은 아직도 윤 전 대통령 부부의 꽁무니를 붙잡고 우리끼리 뭉치면 살 수 있다. 이길 수 있다고 말합니다. 친길(전한길), '윤어게인' 당 대표를 세우면 어떻게 되겠습니까?"]

이에 맞서, 탄핵 반대 후보들은 지금은 여권을 향한 공세에 집중할 때라고 날을 세웠습니다.

[장동혁/국민의힘 당대표 후보 : "더불어민주당을 해산하고 더불어민주당을 앞세워서 헌정 질서를 파괴하고 있는 이재명을 반드시 탄핵의 심판대에 세워야 합니다."]

[김문수/국민의힘 당대표 후보 : "이재명 일당 독재는 국민의힘을 해산하려고 하고 있습니다. 국민의힘이 해산되면 우리 대한민국은 일당 독재로 되지 않겠습니까? 그러면 북한의 조선노동당과 우리 대한민국이 무엇이 다릅니까?"]

지역에서 열린, 지역 당원을 향한 합동연설회였지만 정작, 지역 정책 대결은 찾아보기 어려웠습니다.

부산·울산·경남 합동연설회를 마친 국민의힘은 권역별 합동연설회를 이어나간 뒤 오는 22일 열릴 예정인 전당대회에서 당대표와 최고위원 선출에 나섭니다.

KBS 뉴스 정민규입니다.

촬영기자:김기태

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 합동연설회 책임 공방…지역 정책은 실종
    • 입력 2025-08-12 21:45:13
    • 수정2025-08-12 21:49:42
    뉴스9(부산)
[앵커]

국민의힘이 새 지도부를 뽑기 위한 전당대회를 앞두고 합동연설회를 이어가고 있는데요,

부산·울산·경남에서도 탄핵 찬성과 반대, 책임 공방 속 분열된 모습을 드러냈습니다.

기대했던 지역 정책 대결은 찾아보기 어려웠습니다.

보도에 정민규 기자입니다.

[리포트]

국민의힘 전당대회를 앞두고 열린 부산·울산·경남 합동연설회.

당 대표 후보가 단상에 오르자 환호와 야유가 오갑니다.

후보들이 연설 시간 대부분을 할애한 건, 탄핵 책임 공방과 여권을 향한 공세였습니다.

[조경태/국민의힘 당대표 후보 : "국민의힘이 정권을 잡기 위해서 얼마나 노력했습니까? 그런데 이 정권을 민주당에 갖다 바치는 것은 불법 비상계엄을 한 윤석열 전 대통령입니다."]

탄핵 찬성 후보들은 윤석열 전 대통령과의 절연을 거듭 강조했습니다.

[안철수/국민의힘 당대표 후보 : "선동가들은 아직도 윤 전 대통령 부부의 꽁무니를 붙잡고 우리끼리 뭉치면 살 수 있다. 이길 수 있다고 말합니다. 친길(전한길), '윤어게인' 당 대표를 세우면 어떻게 되겠습니까?"]

이에 맞서, 탄핵 반대 후보들은 지금은 여권을 향한 공세에 집중할 때라고 날을 세웠습니다.

[장동혁/국민의힘 당대표 후보 : "더불어민주당을 해산하고 더불어민주당을 앞세워서 헌정 질서를 파괴하고 있는 이재명을 반드시 탄핵의 심판대에 세워야 합니다."]

[김문수/국민의힘 당대표 후보 : "이재명 일당 독재는 국민의힘을 해산하려고 하고 있습니다. 국민의힘이 해산되면 우리 대한민국은 일당 독재로 되지 않겠습니까? 그러면 북한의 조선노동당과 우리 대한민국이 무엇이 다릅니까?"]

지역에서 열린, 지역 당원을 향한 합동연설회였지만 정작, 지역 정책 대결은 찾아보기 어려웠습니다.

부산·울산·경남 합동연설회를 마친 국민의힘은 권역별 합동연설회를 이어나간 뒤 오는 22일 열릴 예정인 전당대회에서 당대표와 최고위원 선출에 나섭니다.

KBS 뉴스 정민규입니다.

촬영기자:김기태
정민규
정민규 기자

이 기사가 좋으셨다면

부산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

아무 말 없던 김건희…구속 여부는 밤 늦게

아무 말 없던 김건희…구속 여부는 밤 늦게
[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도

[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도
[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”

[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”
‘직보 지시’ 산재 뿌리 뽑는다 …“입찰 자격 영구박탈 등 검토”

‘직보 지시’ 산재 뿌리 뽑는다 …“입찰 자격 영구박탈 등 검토”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.