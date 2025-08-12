뉴스9(전주)

언제는 ‘논콩’ 많이 심으라더니…이제는 다시 줄이라고?

입력 2025.08.12 (21:46) 수정 2025.08.12 (21:51)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

“새만금 신공항 취소” 260km 걷다…재계는 “조속한 착공”

“새만금 신공항 취소” 260km 걷다…재계는 “조속한 착공”
“‘국외 출장비 의혹’ 전북 11개 의회 수사 의뢰”

“‘국외 출장비 의혹’ 전북 11개 의회 수사 의뢰”

다음
[앵커]

정부가 쌀이 남아돈다며 최근까지 논에 벼 대신 콩을 심는 걸 장려했었는데요.

그런데 갑자기 논콩 재배 면적을 다시 줄이는 걸 검토하고 있어 논란이 커지고 있습니다.

어찌 된 영문인지, 서승신 기자가 취재했습니다.

[리포트]

정부는 지난 2016년부터 논에 벼 대신 콩 심는걸 권장했습니다.

쌀이 남아돈다는 이유였습니다.

2년 전부터는 콩을 전략직불금 지급 대상에 포함시켰고 올해는 쌀 재배면적조정제까지 도입해 콩 심기를 적극 독려했습니다.

그런데 정부가 최근 이 같은 정책 기조를 180도 바꿔 오히려 콩 재배 면적 축소를 추진하는 것으로 드러났습니다.

콩 생산량이 해마다 증가하는 가운데, 판로 확보가 쉽지 않아 재고가 감당할 수 없을 만큼 쌓이고 있기 때문입니다.

국산 콩이 수입 콩보다 3배가량 비싸다 보니 소비처 찾기가 어려운 겁니다.

[농식품부 논콩 재배 담당/음성변조 : "(국산 콩) 수요는 그대로인데 이제 생산량은 많이 늘어난 거죠. 지금 아직 확정된 건 아니고요. 농가하고 협의를 해가지고 결정할 사항입니다."]

이같은 상황은 정부가 콩과 함께 재배를 장려했던 가루쌀도 마찬가지, 역시 시장 형성이 어려워 감축을 검토하는 것으로 알려졌습니다.

[농식품부 가루쌀 재배 담당/음성변조 : "많은 규모는 아니고요, 약간 감축하는 방향으로 검토를 하고 있습니다. 아직 그 수요량이 그렇게 대폭적으로 증가하기에는 좀 한계가 있어서…."]

농민들은 기가 차고 어이가 없다는 입장입니다.

[정충식/전농 전북도연맹 사무처장 : "그동안 투자 비용이 다시 회수가 되지 못한다는 거죠. 기계 비용, 그리고 인적인 비용까지 해서 싹 다 무효화되는 것이기 때문에…."]

10년 앞도 내다볼 수 없는 정부의 농업 정책, 신뢰는 고사하고 불신만 키우고 있습니다.

KBS 뉴스 서승신입니다.

촬영기자:정종배

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 언제는 ‘논콩’ 많이 심으라더니…이제는 다시 줄이라고?
    • 입력 2025-08-12 21:46:36
    • 수정2025-08-12 21:51:11
    뉴스9(전주)
[앵커]

정부가 쌀이 남아돈다며 최근까지 논에 벼 대신 콩을 심는 걸 장려했었는데요.

그런데 갑자기 논콩 재배 면적을 다시 줄이는 걸 검토하고 있어 논란이 커지고 있습니다.

어찌 된 영문인지, 서승신 기자가 취재했습니다.

[리포트]

정부는 지난 2016년부터 논에 벼 대신 콩 심는걸 권장했습니다.

쌀이 남아돈다는 이유였습니다.

2년 전부터는 콩을 전략직불금 지급 대상에 포함시켰고 올해는 쌀 재배면적조정제까지 도입해 콩 심기를 적극 독려했습니다.

그런데 정부가 최근 이 같은 정책 기조를 180도 바꿔 오히려 콩 재배 면적 축소를 추진하는 것으로 드러났습니다.

콩 생산량이 해마다 증가하는 가운데, 판로 확보가 쉽지 않아 재고가 감당할 수 없을 만큼 쌓이고 있기 때문입니다.

국산 콩이 수입 콩보다 3배가량 비싸다 보니 소비처 찾기가 어려운 겁니다.

[농식품부 논콩 재배 담당/음성변조 : "(국산 콩) 수요는 그대로인데 이제 생산량은 많이 늘어난 거죠. 지금 아직 확정된 건 아니고요. 농가하고 협의를 해가지고 결정할 사항입니다."]

이같은 상황은 정부가 콩과 함께 재배를 장려했던 가루쌀도 마찬가지, 역시 시장 형성이 어려워 감축을 검토하는 것으로 알려졌습니다.

[농식품부 가루쌀 재배 담당/음성변조 : "많은 규모는 아니고요, 약간 감축하는 방향으로 검토를 하고 있습니다. 아직 그 수요량이 그렇게 대폭적으로 증가하기에는 좀 한계가 있어서…."]

농민들은 기가 차고 어이가 없다는 입장입니다.

[정충식/전농 전북도연맹 사무처장 : "그동안 투자 비용이 다시 회수가 되지 못한다는 거죠. 기계 비용, 그리고 인적인 비용까지 해서 싹 다 무효화되는 것이기 때문에…."]

10년 앞도 내다볼 수 없는 정부의 농업 정책, 신뢰는 고사하고 불신만 키우고 있습니다.

KBS 뉴스 서승신입니다.

촬영기자:정종배
서승신
서승신 기자

이 기사가 좋으셨다면

전주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

아무 말 없던 김건희…구속 여부는 밤 늦게

아무 말 없던 김건희…구속 여부는 밤 늦게
[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도

[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도
[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”

[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”
‘직보 지시’ 산재 뿌리 뽑는다 …“입찰 자격 영구박탈 등 검토”

‘직보 지시’ 산재 뿌리 뽑는다 …“입찰 자격 영구박탈 등 검토”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.