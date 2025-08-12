강원, 인공지능 ‘AI 당직원’ 다음 달 도입

동영상 고정 취소

강원도가 다음 달(9월)부터 인공지능 'AI 당직원'을 도입합니다.



'AI 당직원'은 생성형 인공지능 기반의 음성봇으로, 민원인이 전화를 걸면 실시간으로 상황에 맞춘 응답을 제공합니다.



또, 민원 내용은 자동 전환돼 다음날, 관련 부서에 전달합니다.



특히, 화재와 사고 등 긴급 상황이 발생하면 관리자에게 알림 문자나 경고음을 전달해 즉각 대응이 가능하도록 설계됐습니다.



