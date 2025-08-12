춘천 “소비쿠폰 지급 이후 지역 내 소비 증가”

동영상 고정 취소

춘천시는 정부의 민생 회복 소비 쿠폰 지급 이후인 지난달(7월) 22일부터 9일 동안 신한카드 매출액은 1,100억 원으로, 지급 전 9일 동안과 비교해 28% 증가했다고 밝혔습니다.



또, 지난달(7월) 21일부터 10여 일 동안 소비쿠폰으로 지급된 농협 선불카드 사용액은 69억 원으로 집계했습니다.



사용처별로는 음식점이 38%로 가장 많았고, 편의점과 마트 28%, 의류와 화장품 12%였습니다.



