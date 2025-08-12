원주, ‘행복 버스킹’ 음악 공연 개최

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

원주시가 오늘(12일)부터 중앙동 문화공유플랫폼 야외공연장에서 '행복 버스킹' 음악 공연을 개최합니다.



공연은 다음 달(9월) 12일까지 인근에서 오일장이 열리는 2일과 7일에 맞춰 오전 11시부터 1시간 동안 마련됩니다.



원주시는 올해 10월 말까지 주민들을 위한 다양한 음악 공연을 진행합니다.



