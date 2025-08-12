뉴스9(울산)

HD현대-베트남, 포괄적 조선 협력 협약 체결

입력 2025.08.12 (21:51) 수정 2025.08.12 (21:57)

HD현대가 국빈 방한 중인 또 럼 베트남 공산당 서기장과 조선 협력 방안을 논의하고 베트남해양공사와 포괄적 조선 협력에 관한 업무협약을 체결했습니다.

이번 협약에 따라 HD현대와 베트남해양공사는 베트남 조선업 발전 촉진과 선대 확충, 현대화 등에 협력하기로 했습니다.

한편 HD현대는 럼 서기장 주관으로 열린 기업간담회에서 베트남조선 부지 임대 기간 연장을 요청했습니다.

박중관
박중관 기자

