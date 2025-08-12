의료 정상화되나…제주대·한라병원 전공의 모집

동영상 고정 취소

의대생에 이어 사직 전공의도 복귀 움직임을 보이는 가운데 제주 수련병원들도 이번 주부터 전공의 모집에 들어갔습니다.



모집 인원은 제주대병원 69명, 제주한라병원 11명 등으로 모두 전체 정원 절반을 넘습니다.



제주대병원은 오는 18일까지 원서를 받아 면접을 거쳐 오는 26일 합격자를 발표하고, 한라병원은 오는 25일까지 지원을 받아 면접 후 오는 29일 합격자를 발표합니다.



전공의 수련 과정은 다음 달 1일 시작되며, 모집이 원활하게 이뤄지면 의료 정상화에 도움이 될 것으로 기대됩니다.



