강원, 올해 2분기 광공업ㅠ생산↑…소매 판매↓

강원지방통계지청이 발표한 올해 2분기 강원 지역 경제 동향을 보면, 광공업 생산은 의약품 등의 생산이 늘어 지난해 같은 기간보다 0.3% 소폭 증가했습니다.



반면, 올해 2분기 강원 지역 소매 판매는 지난해 같은 기간보다 0.9% 감소했습니다.



