오토바이 가게서 불 60대 1명 부상

동영상 고정 취소

오늘(12일) 오후 1시 20분쯤 대전시 도마동의 한 오토바이 가게에서 불이 나 주변 미용실 등으로 옮겨 붙어 가게 5곳이 탔습니다.



불은 2시간 만에 꺼졌지만 오토바이 가게 주인인 60대 1명이 얼굴에 화상을 입어 병원으로 옮겨졌습니다.



경찰과 소방당국은 정확한 화재 경위와 피해 규모를 조사하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!