오토바이 가게서 불 60대 1명 부상
입력 2025.08.12 (21:52) 수정 2025.08.12 (22:01)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
오늘(12일) 오후 1시 20분쯤 대전시 도마동의 한 오토바이 가게에서 불이 나 주변 미용실 등으로 옮겨 붙어 가게 5곳이 탔습니다.
불은 2시간 만에 꺼졌지만 오토바이 가게 주인인 60대 1명이 얼굴에 화상을 입어 병원으로 옮겨졌습니다.
경찰과 소방당국은 정확한 화재 경위와 피해 규모를 조사하고 있습니다.
불은 2시간 만에 꺼졌지만 오토바이 가게 주인인 60대 1명이 얼굴에 화상을 입어 병원으로 옮겨졌습니다.
경찰과 소방당국은 정확한 화재 경위와 피해 규모를 조사하고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 오토바이 가게서 불 60대 1명 부상
-
- 입력 2025-08-12 21:52:46
- 수정2025-08-12 22:01:16
오늘(12일) 오후 1시 20분쯤 대전시 도마동의 한 오토바이 가게에서 불이 나 주변 미용실 등으로 옮겨 붙어 가게 5곳이 탔습니다.
불은 2시간 만에 꺼졌지만 오토바이 가게 주인인 60대 1명이 얼굴에 화상을 입어 병원으로 옮겨졌습니다.
경찰과 소방당국은 정확한 화재 경위와 피해 규모를 조사하고 있습니다.
불은 2시간 만에 꺼졌지만 오토바이 가게 주인인 60대 1명이 얼굴에 화상을 입어 병원으로 옮겨졌습니다.
경찰과 소방당국은 정확한 화재 경위와 피해 규모를 조사하고 있습니다.
-
-
김예은 기자 yes24@kbs.co.kr김예은 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.