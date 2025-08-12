말벌에 쏘여 호흡곤란…최근 벌집제거 800건
입력 2025.08.12 (21:53) 수정 2025.08.12 (21:55)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
곤충들의 활동이 잦은 여름철을 맞아 벌 쏘임 사고가 잇따르고 있습니다.
오늘 오전 9시10분쯤 제주시 한경면 자택에서 70대 남성이 말벌에 쏘이며 호흡곤란 증상을 보여 출동한 119에 의해 치료를 받았습니다.
어제도 서귀포시 상효동에서 60대 남성이 벌에 쏘이는 등 지난달부터 소방당국에 접수된 벌집 제거 신고만 8백 건에 육박하고 있습니다.
오늘 오전 9시10분쯤 제주시 한경면 자택에서 70대 남성이 말벌에 쏘이며 호흡곤란 증상을 보여 출동한 119에 의해 치료를 받았습니다.
어제도 서귀포시 상효동에서 60대 남성이 벌에 쏘이는 등 지난달부터 소방당국에 접수된 벌집 제거 신고만 8백 건에 육박하고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 말벌에 쏘여 호흡곤란…최근 벌집제거 800건
-
- 입력 2025-08-12 21:53:44
- 수정2025-08-12 21:55:31
곤충들의 활동이 잦은 여름철을 맞아 벌 쏘임 사고가 잇따르고 있습니다.
오늘 오전 9시10분쯤 제주시 한경면 자택에서 70대 남성이 말벌에 쏘이며 호흡곤란 증상을 보여 출동한 119에 의해 치료를 받았습니다.
어제도 서귀포시 상효동에서 60대 남성이 벌에 쏘이는 등 지난달부터 소방당국에 접수된 벌집 제거 신고만 8백 건에 육박하고 있습니다.
오늘 오전 9시10분쯤 제주시 한경면 자택에서 70대 남성이 말벌에 쏘이며 호흡곤란 증상을 보여 출동한 119에 의해 치료를 받았습니다.
어제도 서귀포시 상효동에서 60대 남성이 벌에 쏘이는 등 지난달부터 소방당국에 접수된 벌집 제거 신고만 8백 건에 육박하고 있습니다.
-
-
나종훈 기자 na@kbs.co.kr나종훈 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.