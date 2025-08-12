말벌에 쏘여 호흡곤란…최근 벌집제거 800건

동영상 고정 취소

곤충들의 활동이 잦은 여름철을 맞아 벌 쏘임 사고가 잇따르고 있습니다.



오늘 오전 9시10분쯤 제주시 한경면 자택에서 70대 남성이 말벌에 쏘이며 호흡곤란 증상을 보여 출동한 119에 의해 치료를 받았습니다.



어제도 서귀포시 상효동에서 60대 남성이 벌에 쏘이는 등 지난달부터 소방당국에 접수된 벌집 제거 신고만 8백 건에 육박하고 있습니다.



