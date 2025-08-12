뉴스9(대전)

충남 조류인플루엔자 방역 미흡 31개 농장 적발

입력 2025.08.12 (21:54)

충남 지역 가금농장 31곳에서 조류인플루엔자 관련해 방역 미흡 사항이 적발됐습니다.

충남도는 지난 6월부터 두 달 동안 겨울철 조류인플루엔자 예방을 위해 가금농장 8백여 곳을 점검한 결과 31곳에서 차단시설을 설치하지 않는 등 60건의 방역 미흡 사항이 확인됐다고 밝혔습니다.

충남도는 해당 농가에 개선을 위한 이행계획서를 요구하고 점검과 관리를 강화할 계획입니다.

  • 충남 조류인플루엔자 방역 미흡 31개 농장 적발
    • 입력 2025-08-12 21:54:04
    • 수정2025-08-12 22:03:33
    뉴스9(대전)
성용희
성용희 기자

헤드라인

공지·정정

