전투기 스텔스 핵심 기술 국내 기술로 개발

[앵커]



전투기나 함정의 스텔스 기술은 적의 레이더 탐지를 피하는데 필요한 핵심 기술이죠.



아무리 가까운 우방이라도 절대 공유하지 않을 정도로 핵심이 되는 국방기술입니다.



레이더를 피하는데 필요한 스텔스 장비를 국내 기술로 구축할 수 있는 기반이 마련됐습니다.



양민오 기자가 보도합니다.



[리포트]



내년에 실전 배치 예정인 KF-21은 우리 기술로 개발한 첨단 전투기지만, 미국의 최신 전투기인 F-35 등 5세대 전투기에 비해 스텔스 수준이 떨어지는게 최대 약점입니다.



스텔스 기능을 구현하기 위해서는 레이더 전파 반사 면적을 줄이는 기체 형상과 전파를 흡수하는 도료, 그리고 레이더 덮개인 '레이돔'의 소재가 중요합니다.



적의 레이더 전파는 흡수하거나 난반사시키지만, 아군의 레이터는 선택적으로 통과시켜야 하기 때문입니다.



표준과학연구원이 전파를 선택적으로 투과하는 주파수 필터를 설계하는 소프트웨어를 개발했습니다.



인공지능과 병렬계산 방식을 도입해 기존 상용 소프트웨어보다 계산 속도가 50배 빨랐습니다.



[정해원/표준과학연구원 미래선도연구장비그룹 책임연구원 : "필터를 효과적으로 설계하고, 빠르게 설계하고, 측정할 수 있는 기술까지 전체적인 프로세스를 개발했습니다."]



레이돔의 성능을 측정할 수 있는 평가 장비도 함께 개발됐습니다.



레이돔 성능 측정에도 인공지능 기술이 적용돼 기존 평가 장비보다 5배 빠릅니다.



[홍영표/표준연구원 전자파측정그룹장 : "저희가 원하는 수요맞춤형 플랫폼을 만드는데 저희가 고안을 하게 됐고, 그렇게 하다 보니까 외국에 있는 시스템 또는 소프트웨어와 성능 비교해 봤더니 저희가 결코 뒤지지 않는 것을 확인했고…."]



연구진은 이번에 개발한 기술이 국방분야 뿐 아니라 선박과 항공우주 분야 등 레이더가 사용되는 다양한 분야에 활용될 것으로 기대하고 있습니다.



KBS 뉴스 양민오입니다.



촬영기자:강수헌



