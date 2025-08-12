경찰, 여교사 추행 혐의 고교생 ‘불송치’ 결정

동영상 고정 취소

교사를 추행한 혐의로 입건됐던 제주 고교생에게 혐의없음 불송치 처분이 내려졌습니다.



제주동부경찰서는 지난 6월 도내 모 고등학교 복도에서 남학생이 여교사를 성추행했다는 고소장을 접수받고 수사한 결과 혐의를 인정할 만한 증거가 없다고 보고 불송치 결정을 내렸습니다.



경찰 수사와는 별개로 제주도교육청 교권보호위원회는 앞서 해당 학생에게 사회봉사 10시간을 의결했습니다.



피해를 주장한 교사는 병가 등을 내고 휴직에 들어간 것으로 전해졌습니다.



