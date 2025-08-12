뉴스9(대구)

대구시, 우수 숙박시설 ‘더굿나잇’ 132곳 선정

입력 2025.08.12 (21:54) 수정 2025.08.12 (22:02)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

군위정수장 증설 완료…하루 1만3천㎥ 생산

군위정수장 증설 완료…하루 1만3천㎥ 생산
[뉴스9 대구·경북 클로징]

[뉴스9 대구·경북 클로징]

다음
대구시는 대규모 국제행사에 대비해 우수 숙박시설 '더굿나잇' 132곳을 선정했습니다.

일반 호텔과 여성안심 숙박업소 등으로 선정한 숙박시설에는, 지정 표지판 제작과 홍보 등을 지원할 계획입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 대구시, 우수 숙박시설 ‘더굿나잇’ 132곳 선정
    • 입력 2025-08-12 21:54:56
    • 수정2025-08-12 22:02:40
    뉴스9(대구)
대구시는 대규모 국제행사에 대비해 우수 숙박시설 '더굿나잇' 132곳을 선정했습니다.

일반 호텔과 여성안심 숙박업소 등으로 선정한 숙박시설에는, 지정 표지판 제작과 홍보 등을 지원할 계획입니다.
정혜미
정혜미 기자

이 기사가 좋으셨다면

대구-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

아무 말 없던 김건희…구속 여부는 밤 늦게

아무 말 없던 김건희…구속 여부는 밤 늦게
[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도

[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도
[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”

[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”
‘직보 지시’ 산재 뿌리 뽑는다 …“입찰 자격 영구박탈 등 검토”

‘직보 지시’ 산재 뿌리 뽑는다 …“입찰 자격 영구박탈 등 검토”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.