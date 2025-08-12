대구시, 우수 숙박시설 ‘더굿나잇’ 132곳 선정

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

대구시는 대규모 국제행사에 대비해 우수 숙박시설 '더굿나잇' 132곳을 선정했습니다.



일반 호텔과 여성안심 숙박업소 등으로 선정한 숙박시설에는, 지정 표지판 제작과 홍보 등을 지원할 계획입니다.



