학교 민원 처리 주체 “담임·업무 담당자” 최다
입력 2025.08.12 (21:55) 수정 2025.08.12 (22:00)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
지난 6월 제주 교원 천570명을 대상으로 진행한 제주도교육청 인식조사 결과, 담임 교사가 학교 민원을 가장 많이 처리하는 것으로 나타났습니다.
학교 민원 처리 현황에 대한 설문에 '담임이나 업무 담당자'가 맡고 있다는 응답이 50%로 절반을 차지했고, 학교 관리자가 처리한다는 응답은 23%, 관리자를 뺀 '민원 대응팀'이라는 응답은 21%로 나타났습니다.
학교 민원 처리 현황에 대한 설문에 '담임이나 업무 담당자'가 맡고 있다는 응답이 50%로 절반을 차지했고, 학교 관리자가 처리한다는 응답은 23%, 관리자를 뺀 '민원 대응팀'이라는 응답은 21%로 나타났습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 학교 민원 처리 주체 “담임·업무 담당자” 최다
-
- 입력 2025-08-12 21:55:04
- 수정2025-08-12 22:00:13
지난 6월 제주 교원 천570명을 대상으로 진행한 제주도교육청 인식조사 결과, 담임 교사가 학교 민원을 가장 많이 처리하는 것으로 나타났습니다.
학교 민원 처리 현황에 대한 설문에 '담임이나 업무 담당자'가 맡고 있다는 응답이 50%로 절반을 차지했고, 학교 관리자가 처리한다는 응답은 23%, 관리자를 뺀 '민원 대응팀'이라는 응답은 21%로 나타났습니다.
학교 민원 처리 현황에 대한 설문에 '담임이나 업무 담당자'가 맡고 있다는 응답이 50%로 절반을 차지했고, 학교 관리자가 처리한다는 응답은 23%, 관리자를 뺀 '민원 대응팀'이라는 응답은 21%로 나타났습니다.
-
-
임연희 기자 yhlim@kbs.co.kr임연희 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.