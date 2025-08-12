학교 민원 처리 주체 “담임·업무 담당자” 최다

동영상 고정 취소

지난 6월 제주 교원 천570명을 대상으로 진행한 제주도교육청 인식조사 결과, 담임 교사가 학교 민원을 가장 많이 처리하는 것으로 나타났습니다.



학교 민원 처리 현황에 대한 설문에 '담임이나 업무 담당자'가 맡고 있다는 응답이 50%로 절반을 차지했고, 학교 관리자가 처리한다는 응답은 23%, 관리자를 뺀 '민원 대응팀'이라는 응답은 21%로 나타났습니다.



