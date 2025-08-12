전세사기 관련 새마을금고 전 간부 등 구속
입력 2025.08.12 (21:55)
대전지검은 전세사기와 관련해 불법 대출에 관여한 혐의로 전직 새마을금고 간부 A 씨와 건설업자를 구속했습니다.
A 씨는 건설업자에게 금품을 받고 동일인 대출 한도 등을 제대로 지키지 않은 채 불법 대출을 해준 혐의를, 건설업자는 A씨에게 금품을 건넨 혐의를 받고 있습니다.
검찰은 수사를 보강한 뒤 재판에 넘길 계획입니다.
