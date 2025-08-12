‘정치자금 의혹’ 사퇴 촉구…위기의 권성동 의원

동영상 고정 취소

통일교 등에서 불법 정치자금을 수수했다는 의혹을 받는 권성동 국회의원에 대한 압박이 갈수록 거세지고 있습니다.



특검의 소환 조사가 불가피할 것으로 예상되는 가운데, 더불어민주당이 권성동 의원 징계안을 국회에 제출하는가 하면 지역사회에서는 사퇴 요구가 잇따르고 있습니다.



정면구 기자가 보도합니다.



[리포트]



강원도 내 22개 사회단체와 진보정당 등의 대표자들이 권성동 의원 지역사무소 앞에 모였습니다.



통일교 전 간부로부터 1억 원을 수수했다는 의혹에 이어 한학자 총재로부터 직접 정치자금을 받았다는 진술도 나왔다며 의원직 사퇴를 촉구했습니다.



[임명희/사회민주당 강원도당 위원장 : "(권성동 의원은) 의원직을 사퇴하라. 그리고 특검 수사에 한 점 거짓 없이 성실히 임하라. 더 이상 도민들과 국민들을 거짓과 회피로 기망하지 말라."]



또, 12.3 비상계엄 방조 의혹도 있다며, 권성동 의원 제명을 촉구하는 2차 국민 동의 청원에 돌입했습니다.



[방은금/전국학교비정규직노조 강원지부 사무처장 : "(권성동 의원은) 내란 수괴를 비호하고 내란 선동을 주도하면서 민주주의와 헌정 질서를 파괴한 내란 공범이다."]



앞서 이런 의혹에 대해 통일교 측은 불법 후원 사실이 없다고 했고, 권 의원 역시 전혀 사실무근이라며 강하게 부인했습니다.



[권성동/국회의원/지난달 18일 : "전혀 아는 바가 없고 관여하거나 개입한 바가 없습니다. 그리고 통일교 측으로부터 어떠한 자금도 수수한 바가 없습니다."]



권 의원은 이후에도 통일교와 어떤 부적절한 관계를 맺은 적이 없다며, 정치 공작과 악의적 왜곡에 단호히 대응하겠다고 재차 강조했습니다.



이런 가운데 더불어민주당이 최근 권성동 의원 징계안을 국회에 제출하는 등 불법 정치자금 의혹에 대한 공세 수위를 높이고 있습니다.



무엇보다 권성동 의원에 대한 특검 소환 조사도 불가피할 전망이어서, 권의원을 둘러싼 압박이 전방위적으로 거세지는 모양새입니다.



KBS 뉴스 정면구입니다.



촬영기자:구민혁



