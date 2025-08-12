전북도청 공무원노조 “완주-전주 통합해 더 강한 전북”

동영상 고정 취소

지난 7일, 완주군 공무원 노조가 완주-전주 통합에 반대 입장문을 낸 가운데, 오늘(12) 전북도청 공무원 노조는 사실상 통합을 지지하는 입장문을 발표했습니다.



전북도청 공무원노조는 앞서 두 시군이 통합했다면, 전북의 존재감 약화나 청년 유출이 지금보다 완화됐을 거라며 통합 기회를 놓친 결과에 대해 생각해 볼 필요가 있다고 밝혔습니다.



이어 주민들이 올바른 판단을 내릴 수 있도록 공무원은 정확하고 공정한 정보를 제공해야 하고, 주민 투표를 통해 전북이 더 강한 공동체로 나가는 계기가 될 것을 기대한다고 덧붙였습니다.



