강릉 가뭄단계 ‘경계’ 격상…정부, 가뭄 대응 논의

동영상 고정 취소

강릉시 오봉저수지 저수율이 25%대로 떨어짐에 따라 강릉시 가뭄단계가 '경계'로 격상됐습니다.



이에 행정안전부와 환경부 등은 오늘(12일) '범정부 합동 가뭄 TF 대책 회의'를 열고, 대체 용수 확보와 운반급수 및 제한 급수 등 가뭄 피해를 최소화하기 위한 기관별 대책을 논의했습니다.



또, 우선 이번 주 내로 강릉시에 생수 2만 9천 병을 공급하기로 했습니다.



한편, 내일(13일) 오전부터 모레(14일)까지 동해안과 산지에는 비 소식이 예보됐지만, 가뭄을 해소하기에는 충분하지 않을 것으로 전망되고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!