전북도, 산사태 취약지 사전 점검
입력 2025.08.12 (21:58) 수정 2025.08.12 (22:01)
모레(14일)까지 전북 일부 지역에 소나기가 예보된 가운데, 전북도가 산사태 취약지역 등을 사전 점검했습니다.
토석류 취약지인 완주군 용진읍 신지리 산 주변 17헥타르를 미리 정비하고, 주변 사방댐 한 곳도 기슭막이와 산돌쌓기 등 재난 대비 태세를 갖췄습니다.
또 고령층이 밀집한 완주 용복마을의 비상 대피장소를 두루 살폈습니다.
