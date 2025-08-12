부산 출생아 수 6% 증가…“예산 증편해야”

동영상 고정 취소

올해 5월까지 부산지역 누계 출생아 수가 6% 증가한 것으로 나타났습니다.



통계청이 발표한 인구동향을 보면 올해 1월에서 5월까지 부산지역 누계 출생아 수는 5천789명으로, 지난해 같은 기간 5천461명보다 6% 증가했습니다.



이종환 부산시의원은 부산의 출생아 수가 일시적 반등에 그치지 않게, 내년도 저출산 극복 예산을 우선순위로 재조정할 것을 부산시에 촉구했습니다.



