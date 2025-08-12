부산 출생아 수 6% 증가…“예산 증편해야”
입력 2025.08.12 (21:58) 수정 2025.08.12 (22:11)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
올해 5월까지 부산지역 누계 출생아 수가 6% 증가한 것으로 나타났습니다.
통계청이 발표한 인구동향을 보면 올해 1월에서 5월까지 부산지역 누계 출생아 수는 5천789명으로, 지난해 같은 기간 5천461명보다 6% 증가했습니다.
이종환 부산시의원은 부산의 출생아 수가 일시적 반등에 그치지 않게, 내년도 저출산 극복 예산을 우선순위로 재조정할 것을 부산시에 촉구했습니다.
통계청이 발표한 인구동향을 보면 올해 1월에서 5월까지 부산지역 누계 출생아 수는 5천789명으로, 지난해 같은 기간 5천461명보다 6% 증가했습니다.
이종환 부산시의원은 부산의 출생아 수가 일시적 반등에 그치지 않게, 내년도 저출산 극복 예산을 우선순위로 재조정할 것을 부산시에 촉구했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 부산 출생아 수 6% 증가…“예산 증편해야”
-
- 입력 2025-08-12 21:58:39
- 수정2025-08-12 22:11:17
올해 5월까지 부산지역 누계 출생아 수가 6% 증가한 것으로 나타났습니다.
통계청이 발표한 인구동향을 보면 올해 1월에서 5월까지 부산지역 누계 출생아 수는 5천789명으로, 지난해 같은 기간 5천461명보다 6% 증가했습니다.
이종환 부산시의원은 부산의 출생아 수가 일시적 반등에 그치지 않게, 내년도 저출산 극복 예산을 우선순위로 재조정할 것을 부산시에 촉구했습니다.
통계청이 발표한 인구동향을 보면 올해 1월에서 5월까지 부산지역 누계 출생아 수는 5천789명으로, 지난해 같은 기간 5천461명보다 6% 증가했습니다.
이종환 부산시의원은 부산의 출생아 수가 일시적 반등에 그치지 않게, 내년도 저출산 극복 예산을 우선순위로 재조정할 것을 부산시에 촉구했습니다.
-
-
노준철 기자 argos@kbs.co.kr노준철 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.