부산 글로컬 예비대학 3곳, 최종 계획서 제출

동영상 고정 취소

부산지역 글로컬대 예비지정 대학 3곳이 최종 실행계획서를 제출했습니다.



경성대는 K-컬처 선도대학을 내세워 미디어·영화, 예술 중심의 초실감 캠퍼스 전환 계획을 제시했고, 부산외대는 인공지능을 기반으로 외국어와 문화를 집적한다는 계획을 밝혔습니다.



또 한국해양대는 목포해양대와 통합으로 시너지 효과를 강조했습니다.



교육부는 심사를 거쳐 다음 달 글로컬대 최종 선정 결과를 발표할 예정입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!