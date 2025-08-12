부산 글로컬 예비대학 3곳, 최종 계획서 제출
입력 2025.08.12 (21:59) 수정 2025.08.12 (22:11)
부산지역 글로컬대 예비지정 대학 3곳이 최종 실행계획서를 제출했습니다.
경성대는 K-컬처 선도대학을 내세워 미디어·영화, 예술 중심의 초실감 캠퍼스 전환 계획을 제시했고, 부산외대는 인공지능을 기반으로 외국어와 문화를 집적한다는 계획을 밝혔습니다.
또 한국해양대는 목포해양대와 통합으로 시너지 효과를 강조했습니다.
교육부는 심사를 거쳐 다음 달 글로컬대 최종 선정 결과를 발표할 예정입니다.
