강원FC “내년 홈경기 모두 강릉 단독 개최 확정”
입력 2025.08.12 (21:59) 수정 2025.08.12 (22:08)
프로축구 강원FC의 내년 K리그·코리아컵 홈경기가 모두 강릉에서 치러질 전망입니다.
강원FC는 강릉시와 춘천시를 대상으로 내년 강원FC 홈경기 개최지 공모를 실시한 결과 1·2차 모두 강릉시가 단독으로 신청해 내년 K리그, 코리아컵 홈 경기가 모두 강릉에서 개최된다고 밝혔습니다.
강원FC는 또, 성실하게 공모에 참여한 자치단체에 불이익이 발생하지 않도록 별도의 추가 논의는 진행하지 않는다고 덧붙였습니다.
프로축구 강원FC의 내년 K리그·코리아컵 홈경기가 모두 강릉에서 치러질 전망입니다.
