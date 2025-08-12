영도구 캠핑장 인근 바지선 화재…7명 구조

동영상 고정 취소

오늘(12일) 오전 7시쯤 부산 영도구의 한 캠핑장 인근에서 준설 작업을 하던 845톤급 바지선에서 불이 나 40분 만에 꺼졌습니다.



신고를 받고 출동한 해경은 경비함정과 방제정 등을 투입해 선원 7명을 구조했습니다.



해경은 "정박등이 과열돼 불이 시작됐다"는 목격자 진술을 토대로 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.



