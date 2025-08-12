뉴스9(강릉)

벼 재배면적 감축 실적 높였는데…혜택은 불투명

입력 2025.08.12 (21:59) 수정 2025.08.12 (22:08)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

강원FC “내년 홈경기 모두 강릉 단독 개최 확정”

강원FC “내년 홈경기 모두 강릉 단독 개최 확정”
강원도, ‘부적절 인사 논란’ 강원연구원 특정 감사

강원도, ‘부적절 인사 논란’ 강원연구원 특정 감사

다음
[앵커]

정부는 올해 쌀값을 안정시키겠다며 벼 재배면적 조정제를 실시했습니다.

농민들에게 다양한 지원도 약속했는데요.

하지만 아직도 무슨 혜택을 줄지 명확한 방침이 없어 농민들 사이에서 볼멘소리가 나오고 있습니다.

이청초 기자입니다.

[리포트]

철원의 한 논입니다.

벼 이삭이 알알이 맺히기 시작했습니다.

원래는 이런 벼가 논 끄트머리까지 빽빽하게 자라야 합니다.

하지만 지금은 텅 비어있습니다.

올봄, 논 가장자리에는 모내기를 안 한 결과입니다.

'부분 휴경'입니다.

쌀 생산은 줄지만, 그만큼을 철원군이 지원해 주는 걸 믿고 휴경에 나선 겁니다.

[임인섭/철원 벼 재배농민 : "보조금이 없어지면 참여 안 하죠. 내가 어떻게 생산을 해서라도 싸게라도 내가 (벼를) 팔지, 휴경 안 하죠."]

올해는 '벼 재배면적 조정제' 참여 농가도 부쩍 늘었습니다.

철원은 물을 머금은 토양 구조를 갖고 있습니다.

또, 농가 고령화 높은 상황에서 기계화율이 높은 벼 대신, 다른 작물로 전환하기 쉽지 않은 곳입니다.

그런데도 울며 겨자 먹기로 참여한 건 지원책 때문입니다.

정부가 감축 실적이 큰 시군에는 '공공비축미 우선 배정' 등을 약속했습니다.

[정화춘/철원 벼 재배농민 : "농민 입장에서는 어쨌든 쌀이 잘 나가야 하고, 정부 차원에서 수매를 한다든지 어떻게 해서, 서로 상부상조하는 마음으로다가 어쩔 수 없이 협조를 하는 거죠."]

실제로 강원도 내 벼 재배면적은 지난해보다 2,300만㎡ 줄었습니다.

목표의 70% 정도로 감축률이 전국에서 3번째로 높습니다.

문제는 아직까지 감축에 따른 혜택이 얼마나 될지 명확하지 않다는 점입니다.

정부가 최근 보낸 공문에는 '자율 조정'이라는 점만 강조했습니다.

[양행진/철원군 농산행정팀장 : "재정자립도가 열악한 상황이니까, 국비 지원에 희망을 걸 수밖에 없는 상황이니까 농림부에서 하는 사업들에 대해서 열심히 실적을 올려야 하는 상황은 있습니다."]

농가들에 감축을 독려했던 지자체도 난감하다고 호소하는 상황입니다.

이에 대해 농림축산식품부는 공공비축미 혜택 등 지원 방안에 대해선 검토하고 있다는 원론적인 답변만 내놨습니다.

KBS 뉴스 이청초입니다.

촬영기자:임강수

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 벼 재배면적 감축 실적 높였는데…혜택은 불투명
    • 입력 2025-08-12 21:59:28
    • 수정2025-08-12 22:08:32
    뉴스9(강릉)
[앵커]

정부는 올해 쌀값을 안정시키겠다며 벼 재배면적 조정제를 실시했습니다.

농민들에게 다양한 지원도 약속했는데요.

하지만 아직도 무슨 혜택을 줄지 명확한 방침이 없어 농민들 사이에서 볼멘소리가 나오고 있습니다.

이청초 기자입니다.

[리포트]

철원의 한 논입니다.

벼 이삭이 알알이 맺히기 시작했습니다.

원래는 이런 벼가 논 끄트머리까지 빽빽하게 자라야 합니다.

하지만 지금은 텅 비어있습니다.

올봄, 논 가장자리에는 모내기를 안 한 결과입니다.

'부분 휴경'입니다.

쌀 생산은 줄지만, 그만큼을 철원군이 지원해 주는 걸 믿고 휴경에 나선 겁니다.

[임인섭/철원 벼 재배농민 : "보조금이 없어지면 참여 안 하죠. 내가 어떻게 생산을 해서라도 싸게라도 내가 (벼를) 팔지, 휴경 안 하죠."]

올해는 '벼 재배면적 조정제' 참여 농가도 부쩍 늘었습니다.

철원은 물을 머금은 토양 구조를 갖고 있습니다.

또, 농가 고령화 높은 상황에서 기계화율이 높은 벼 대신, 다른 작물로 전환하기 쉽지 않은 곳입니다.

그런데도 울며 겨자 먹기로 참여한 건 지원책 때문입니다.

정부가 감축 실적이 큰 시군에는 '공공비축미 우선 배정' 등을 약속했습니다.

[정화춘/철원 벼 재배농민 : "농민 입장에서는 어쨌든 쌀이 잘 나가야 하고, 정부 차원에서 수매를 한다든지 어떻게 해서, 서로 상부상조하는 마음으로다가 어쩔 수 없이 협조를 하는 거죠."]

실제로 강원도 내 벼 재배면적은 지난해보다 2,300만㎡ 줄었습니다.

목표의 70% 정도로 감축률이 전국에서 3번째로 높습니다.

문제는 아직까지 감축에 따른 혜택이 얼마나 될지 명확하지 않다는 점입니다.

정부가 최근 보낸 공문에는 '자율 조정'이라는 점만 강조했습니다.

[양행진/철원군 농산행정팀장 : "재정자립도가 열악한 상황이니까, 국비 지원에 희망을 걸 수밖에 없는 상황이니까 농림부에서 하는 사업들에 대해서 열심히 실적을 올려야 하는 상황은 있습니다."]

농가들에 감축을 독려했던 지자체도 난감하다고 호소하는 상황입니다.

이에 대해 농림축산식품부는 공공비축미 혜택 등 지원 방안에 대해선 검토하고 있다는 원론적인 답변만 내놨습니다.

KBS 뉴스 이청초입니다.

촬영기자:임강수
이청초
이청초 기자

이 기사가 좋으셨다면

강릉-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

아무 말 없던 김건희…구속 여부는 밤 늦게

아무 말 없던 김건희…구속 여부는 밤 늦게
[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도

[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도
[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”

[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”
‘직보 지시’ 산재 뿌리 뽑는다 …“입찰 자격 영구박탈 등 검토”

‘직보 지시’ 산재 뿌리 뽑는다 …“입찰 자격 영구박탈 등 검토”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.