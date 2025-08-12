해수부 장관 정책보좌관에 이현 전 부산시의원
입력 2025.08.12 (21:59) 수정 2025.08.12 (22:12)
전재수 해양수산부 장관은 이현 전 부산시의원을 해수부 장관 정책보좌관으로 임명했습니다.
이 보좌관은 서울대 경영학과를 졸업하고 세계해사대 선박경영·물류학 석사를 취득했으며 2018년 부산시의원으로 정계에 입문해 부산시의회 해양교통위원장과 더불어민주당 부산시당 대변인 등을 지냈습니다.
- 해수부 장관 정책보좌관에 이현 전 부산시의원
- 입력 2025-08-12 21:59:51
- 수정2025-08-12 22:12:54
