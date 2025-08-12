해수부 장관 정책보좌관에 이현 전 부산시의원

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

전재수 해양수산부 장관은 이현 전 부산시의원을 해수부 장관 정책보좌관으로 임명했습니다.



이 보좌관은 서울대 경영학과를 졸업하고 세계해사대 선박경영·물류학 석사를 취득했으며 2018년 부산시의원으로 정계에 입문해 부산시의회 해양교통위원장과 더불어민주당 부산시당 대변인 등을 지냈습니다.



