완도서 토사가 창고 덮쳐…인명피해 없어

전남 해안을 중심으로 많은 비가 내리는 가운데 오전 한때 호우경보가 내려졌던 완도에서는 비 피해도 발생했습니다.



오늘(12일) 오후 2시쯤 완도군 금일읍의 한 공장 창고가 빗물에 휩쓸린 토사와 함께 무너져 내렸지만 인명피해는 없었습니다.



완도군은 중장비를 투입해 토사와 창고 잔해를 정리하고 있습니다.



광주지방기상청은 내일까지 최고 100mm의 비가 내리겠다며 비 피해가 없도록 주의를 당부했습니다.



