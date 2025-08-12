부산시-원양산업협회, 디지털 기반 구축 협약

동영상 고정 취소

부산시는 한국원양산업협회와 원양 산업 발전을 위한 업무협약을 체결했습니다.



이번 협약은 원양 산업 분야 계측과 유통 체계를 디지털화하는 내용을 담고 있습니다.



앞으로 양 기관은 원양 산업의 대국민 인식 제고를 위해 홍보와 전시, 교육 프로그램을 공동 운영하기로 했습니다.



