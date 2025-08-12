강원 학교 37곳 ‘역사 왜곡 교재’ 비치…“폐기 조치”

동영상 고정 취소

강원도 내 학교 30여 곳에 역사 왜곡 논란이 일고 있는 특정 교재가 다수 비치된 것으로 나타났습니다.



전국교직원노동조합 강원지부는 강원도 내 37개 학교와 강원도교육청 산하 공공도서관 4곳에 특정 '역사 왜곡 교재'가 56권 비치된 것으로 파악됐다며, 이제 대한 진상조사와 재발 방지 대책을 강원도교육청에 촉구했습니다.



이에 강원도교육청은 해당 도서를 폐기 조치하고 도서·자료선정위원회를 엄격하게 심의·운영하겠다고 밝혔습니다.



