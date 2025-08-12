뉴스9(울산)

동료 스토킹 울산문화예술회관 전 직원 집유

입력 2025.08.12 (22:00)

울산지법은 울산문화예술회관에서 관리 직급으로 일하며 동료를 상습적으로 스토킹하고 협박한 50대 A 씨에게 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고했습니다.

A 씨는 교제하다 헤어진 직원이 거부하는데도 만남을 독촉하며 집을 찾아가고 협박하는 메시지를 보낸 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.

재판부는 "피해자가 지속적인 불안감과 공포심을 느껴 정신과 치료까지 받은 점 등을 고려했다"고 밝혔습니다.

울산지법은 울산문화예술회관에서 관리 직급으로 일하며 동료를 상습적으로 스토킹하고 협박한 50대 A 씨에게 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고했습니다.

A 씨는 교제하다 헤어진 직원이 거부하는데도 만남을 독촉하며 집을 찾아가고 협박하는 메시지를 보낸 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.

재판부는 "피해자가 지속적인 불안감과 공포심을 느껴 정신과 치료까지 받은 점 등을 고려했다"고 밝혔습니다.
