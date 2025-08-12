곡성서 굴착기 넘어지며 50대 운전사 숨져
입력 2025.08.12 (22:01) 수정 2025.08.12 (22:13)
오늘(12일) 오후 3시 30분쯤 곡성군 겸면의 한 산 비탈길에서 굴착기가 넘어졌습니다.
이 사고로 굴착기를 몰던 50대 운전사가 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.
류성호 기자 menbal@kbs.co.kr
