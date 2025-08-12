곡성서 굴착기 넘어지며 50대 운전사 숨져

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

오늘(12일) 오후 3시 30분쯤 곡성군 겸면의 한 산 비탈길에서 굴착기가 넘어졌습니다.



이 사고로 굴착기를 몰던 50대 운전사가 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!