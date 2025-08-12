울산소방 폭염 출동 증가…온열질환자도 늘어
입력 2025.08.12 (22:01) 수정 2025.08.12 (22:08)
울산에서 폭염 관련 119 출동이 해마다 늘어나고 있습니다.
울산소방본부는 폭염 관련 출동 건수가 2022년 9건, 2023년 23건, 2024년 45건으로 해마다 증가했다고 밝혔습니다.
올해 6~7월 기준 온열질환자 발생도 33건으로, 지난해 같은 기간보다 13건 증가했습니다.
이에 따라 소방본부도 119구급차 32대를 폭염 구급대로 편성해 운영하는 등 대응하고 있습니다.
