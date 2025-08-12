2분기 울산 상가·사무실 거래 증가율 전국 1위

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

올 2분기 울산의 상가와 사무실 거래량과 거래금액이 전국에서 가장 큰 폭으로 증가했습니다.



상업용 부동산 기업인 부동산플래닛에 따르면 올 2분기 울산의 상가와 사무실 거래량은 116건, 금액은 596억 원으로 집계됐습니다.



