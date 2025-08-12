파라타항공 비상탈출시험 통과…취항 준비 막바지

동영상 고정 취소

파라타항공이 이달(8월) 초 1호기 도입에 이어, 국토교통부 운항증명 발급 검사 가운데 하나인 '비상탈출 시험'을 통과했습니다.



파라타항공은 앞으로 남은 시범 비행을 차질 없게 준비해 양양-제주 노선 상업 운항에 나선다는 방침입니다.



시범 비행에 문제가 없을 경우, 이달(8월) 말부터 양양-제주 항공권 판매가 시작돼, 다음 달(9월) 중순부터 운항이 가능할 것으로 전망됩니다.



