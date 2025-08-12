속초 청초호 유원지 맨발 ‘걷기 길’ 개장
입력 2025.08.12 (22:02) 수정 2025.08.12 (22:10)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
속초 청초호 유원지 일대를 맨발로 걸을 수 있는 '걷기 길'이 오늘(12일) 개장했습니다.
청초호 유원지 맨발 걷기 길은 사업비 4억 3천만 원을 들여 청초호 유원지 요트 계류장 인근에 337미터 길이로 조성됐으며, 건식 황토와 적운모 구간으로 구성됐습니다.
또, 황토로 족욕을 즐길 수 있는 황토족장과 황토볼장, 세족장 등 다양한 편의시설도 갖췄습니다.
청초호 유원지 맨발 걷기 길은 사업비 4억 3천만 원을 들여 청초호 유원지 요트 계류장 인근에 337미터 길이로 조성됐으며, 건식 황토와 적운모 구간으로 구성됐습니다.
또, 황토로 족욕을 즐길 수 있는 황토족장과 황토볼장, 세족장 등 다양한 편의시설도 갖췄습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 속초 청초호 유원지 맨발 ‘걷기 길’ 개장
-
- 입력 2025-08-12 22:02:49
- 수정2025-08-12 22:10:59
속초 청초호 유원지 일대를 맨발로 걸을 수 있는 '걷기 길'이 오늘(12일) 개장했습니다.
청초호 유원지 맨발 걷기 길은 사업비 4억 3천만 원을 들여 청초호 유원지 요트 계류장 인근에 337미터 길이로 조성됐으며, 건식 황토와 적운모 구간으로 구성됐습니다.
또, 황토로 족욕을 즐길 수 있는 황토족장과 황토볼장, 세족장 등 다양한 편의시설도 갖췄습니다.
청초호 유원지 맨발 걷기 길은 사업비 4억 3천만 원을 들여 청초호 유원지 요트 계류장 인근에 337미터 길이로 조성됐으며, 건식 황토와 적운모 구간으로 구성됐습니다.
또, 황토로 족욕을 즐길 수 있는 황토족장과 황토볼장, 세족장 등 다양한 편의시설도 갖췄습니다.
-
-
조연주 기자 yeonjoo@kbs.co.kr조연주 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.