속초 청초호 유원지 맨발 ‘걷기 길’ 개장

속초 청초호 유원지 일대를 맨발로 걸을 수 있는 '걷기 길'이 오늘(12일) 개장했습니다.



청초호 유원지 맨발 걷기 길은 사업비 4억 3천만 원을 들여 청초호 유원지 요트 계류장 인근에 337미터 길이로 조성됐으며, 건식 황토와 적운모 구간으로 구성됐습니다.



또, 황토로 족욕을 즐길 수 있는 황토족장과 황토볼장, 세족장 등 다양한 편의시설도 갖췄습니다.



