장충남 남해군수 “방류 피해지 ‘댐 연접지’ 기준 적용”
입력 2025.08.12 (22:03) 수정 2025.08.12 (22:27)
장충남 남해군수가 대통령실과 기획재정부를 방문해 남강댐 방류에 따른 실질적인 어민 대책을 촉구했습니다.
장 군수는 "매년 태풍과 집중호우로 해양쓰레기 발생량이 늘고, 댐 방류로 인한 담수화 피해 역시 심각하다"며, "피해 지역에 '댐 연접 지역'에 준하는 교부세 산정기준을 적용해 달라"고 요청했습니다.
