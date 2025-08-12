장충남 남해군수 “방류 피해지 ‘댐 연접지’ 기준 적용”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

장충남 남해군수가 대통령실과 기획재정부를 방문해 남강댐 방류에 따른 실질적인 어민 대책을 촉구했습니다.



장 군수는 "매년 태풍과 집중호우로 해양쓰레기 발생량이 늘고, 댐 방류로 인한 담수화 피해 역시 심각하다"며, "피해 지역에 '댐 연접 지역'에 준하는 교부세 산정기준을 적용해 달라"고 요청했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!