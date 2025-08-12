양양군, 광복절 맞아 ‘양양몰’ 특별 할인 행사

동영상 고정 취소

양양군 온라인 쇼핑몰 '양양몰'이 제80주년 광복절을 맞아 특별 할인 행사를 개최합니다.



양양군은 모레(14일)부터 오는 21일까지, 매주 목요일 오후 3시에 모든 상품 30% 할인 쿠폰을 선착순 발급하고 무료 배송 혜택도 제공합니다.



양양몰에는 71개 지역 업체가 입점해, 표고버섯과 산마늘 등 100여 개 상품을 판매하고 있습니다.



