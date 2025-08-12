창원 진해 식자재 창고서 불…9,500만 원 피해
입력 2025.08.12 (22:05)
오늘(12일) 새벽 1시쯤 창원시 진해구 가주동 한 식자재 창고에서 불이 났습니다.
이 불로 창고 1개 동과 식품 원료 등이 모두 타, 소방서 추산 9천5백만 원의 재산 피해가 났습니다.
소방당국은 냉동실 전기 장치에서 불이 시작된 걸로 보고, 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.
