창원 진해 식자재 창고서 불…9,500만 원 피해

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

오늘(12일) 새벽 1시쯤 창원시 진해구 가주동 한 식자재 창고에서 불이 났습니다.



이 불로 창고 1개 동과 식품 원료 등이 모두 타, 소방서 추산 9천5백만 원의 재산 피해가 났습니다.



소방당국은 냉동실 전기 장치에서 불이 시작된 걸로 보고, 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!