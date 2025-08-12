경남 집중호우 피해 학교 이달 말 개교…피해 24억 원
경남교육청은 지난달 집중호우로 피해가 발생한 경남의 학교 5곳이 이달 말까지 복구 작업을 마치고, 대부분 정상 개학할 예정이라고 밝혔습니다.
피해 복구 중인 학교는 산청 경남간호고등학교와 진주 명석초등학교, 합천 가회중학교 등 5곳이며, 합천 대양초등학교는 다음 달 중순 개학할 예정입니다.
경남교육청은 지난달 집중호우로 피해가 발생한 경남의 학교 5곳이 이달 말까지 복구 작업을 마치고, 대부분 정상 개학할 예정이라고 밝혔습니다.
