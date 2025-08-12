미 7월 소비자물가 상승률 2.7%…근원지수는 2월 이후 가장 높아

도널드 트럼프 미 행정부의 관세 정책이 인플레이션을 끌어올릴 것이란 우려 속에서도 7월 들어 미국의 소비자물가 상승률이 전월 수준에 머문 것을 나타났습니다.



미 노동부는 7월 미국 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 2.7% 상승했다고 12일(현지시간) 밝혔습니다.



이는 지난 6월(2.7%)과 동일한 수준이고, 전월 대비로는 0.2% 상승했습니다.



다만 변동성이 큰 에너지·식품을 제외한 근원 CPI는 전년 동월 대비 3.1%, 전월 대비 0.3% 각각 상승해, 지난 2월 이후 5개월만에 가장 높은 수준을 기록했습니다.



이날 발표된 수치는 다우존스가 집계한 전문가 전망치에 대체로 부합했습니다.



근원지수 반등에 따른 우려에도 불구하고 7월 지수가 전반적으로 예상 수준에 머물자 금융시장도 안도하는 분위기입니다.



전자거래 플랫폼 트레이드웹에 따르면 10년 만기 미 국채 수익률은 미 동부시간 오전 9시께 4.27%로 전장 대비 보합에 머물렀고, 2년 만기 미 국채 수익률도 같은 시간 3.783%로 전장 대비 2bp(1bp=0.01%포인트) 하락했습니다.



이에 따라 연방준비제도(Fed·연준)가 9월 중 기준금리를 인하할 것이란 기대도 상승했습니다.



시카고상품거래소(CME)의 페드워치에 따르면 금리선물 시장은 연준이 9월 통화정책 회의에서 기준금리를 0.25%포인트 인하할 확률을 이날 오전 94%로 반영했습니다. 전날보다 8%포인트 오른 수치입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!