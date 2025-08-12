뉴스라인 W

‘직보 지시’ 산재 뿌리 뽑는다…“입찰 자격 영구박탈 등 검토”

입력 2025.08.12 (23:20) 수정 2025.08.12 (23:25)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

경찰·고용부 ‘잇단 산재’ 포스코이앤씨 압수수색

경찰·고용부 ‘잇단 산재’ 포스코이앤씨 압수수색
내일 중부도 비…수도권 시간당 50mm 예보

내일 중부도 비…수도권 시간당 50mm 예보

다음
[앵커]

산재 사망사고 발생 시 직보하라고 지시를 내린 이재명 대통령은 오늘 국무회의에서 관련 부처들로부터 후속 조치를 보고 받았습니다.

강도 높은 제재만이 반복적인 사고를 막을 수 있다며 입찰 자격 영구 박탈과 안전 미비 사업장 신고 시 포상금 지급 검토를 지시했습니다.

이희연 기자의 보도입니다.

[리포트]

'모든 산재 사망 사고를 직접 보고하라.'

연일 강경한 대책 주문에도 산재 사고가 잇따르자 휴가에서 복귀하자마자 이재명 대통령이 내린 지시입니다.

복귀 후 첫 정기 국무회의에서도 관련 부처들로부터 산재 관련 보고부터 받았습니다.

[이재명 대통령 : "안전 조치 없이 작업을 하는 것을 당연시하고, 사고 나면 그때 비로소 안전 조치를 했나, 규정을 지켰는가 이런 것을 확인하는 경향이 있던데."]

이 대통령은 목숨보다 돈을 더 귀하게 여기는 잘못된 풍토가 문제라며, 후진적 산재 공화국을 반드시 뜯어고치겠다고 강조했습니다.

[이재명 대통령 : "필요하면 관련 법을 개정해서라도 이런 후진적인 산재 공화국을 반드시 벗어나도록 해야 되겠습니다."]

이 대통령은 반복적인 산업재해를 원천적으로 막으려면 강한 제재가 필요하다며, 입찰 자격 영구 박탈을 검토하라고 지시했습니다.

또 안전 관리가 미비한 사업장을 신고할 경우 파격적인 포상금을 지급하고, 기업들이 안전 비용을 확보할 수 있도록 과징금제도를 도입하라고 했습니다.

[강유정/대통령실 대변인 : "대형 건설사들이 중대재해처벌법으로 처벌받은 사례가 단 한 건도 없다면서 원청의 책임을 강화하는 내용이 꼭 들어가야 한다 강조했습니다."]

이 대통령은 고용노동부 장관에 직을 걸 각오를 해달라며, 중대재해 전담 조직을 만들어 상시적으로 감시·관리해 달라고 주문했습니다.

KBS 뉴스 이희연입니다.

촬영기자:이영재/영상편집:박철식/그래픽:여현수

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘직보 지시’ 산재 뿌리 뽑는다…“입찰 자격 영구박탈 등 검토”
    • 입력 2025-08-12 23:20:34
    • 수정2025-08-12 23:25:17
    뉴스라인 W
[앵커]

산재 사망사고 발생 시 직보하라고 지시를 내린 이재명 대통령은 오늘 국무회의에서 관련 부처들로부터 후속 조치를 보고 받았습니다.

강도 높은 제재만이 반복적인 사고를 막을 수 있다며 입찰 자격 영구 박탈과 안전 미비 사업장 신고 시 포상금 지급 검토를 지시했습니다.

이희연 기자의 보도입니다.

[리포트]

'모든 산재 사망 사고를 직접 보고하라.'

연일 강경한 대책 주문에도 산재 사고가 잇따르자 휴가에서 복귀하자마자 이재명 대통령이 내린 지시입니다.

복귀 후 첫 정기 국무회의에서도 관련 부처들로부터 산재 관련 보고부터 받았습니다.

[이재명 대통령 : "안전 조치 없이 작업을 하는 것을 당연시하고, 사고 나면 그때 비로소 안전 조치를 했나, 규정을 지켰는가 이런 것을 확인하는 경향이 있던데."]

이 대통령은 목숨보다 돈을 더 귀하게 여기는 잘못된 풍토가 문제라며, 후진적 산재 공화국을 반드시 뜯어고치겠다고 강조했습니다.

[이재명 대통령 : "필요하면 관련 법을 개정해서라도 이런 후진적인 산재 공화국을 반드시 벗어나도록 해야 되겠습니다."]

이 대통령은 반복적인 산업재해를 원천적으로 막으려면 강한 제재가 필요하다며, 입찰 자격 영구 박탈을 검토하라고 지시했습니다.

또 안전 관리가 미비한 사업장을 신고할 경우 파격적인 포상금을 지급하고, 기업들이 안전 비용을 확보할 수 있도록 과징금제도를 도입하라고 했습니다.

[강유정/대통령실 대변인 : "대형 건설사들이 중대재해처벌법으로 처벌받은 사례가 단 한 건도 없다면서 원청의 책임을 강화하는 내용이 꼭 들어가야 한다 강조했습니다."]

이 대통령은 고용노동부 장관에 직을 걸 각오를 해달라며, 중대재해 전담 조직을 만들어 상시적으로 감시·관리해 달라고 주문했습니다.

KBS 뉴스 이희연입니다.

촬영기자:이영재/영상편집:박철식/그래픽:여현수
이희연
이희연 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 김건희 여사 구속…“증거 인멸할 염려”

[속보] 김건희 여사 구속…“증거 인멸할 염려”
[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도

[단독] 서희건설 “목걸이 줬다” 자수서 제출…KBS 보도에 ‘증거인멸’ 시도
[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”

[단독] 김예성 “IMS 투자금 46억 벌자, 김 여사 ‘조사 받으라’ 전화”
‘직보 지시’ 산재 뿌리 뽑는다 …“입찰 자격 영구박탈 등 검토”

‘직보 지시’ 산재 뿌리 뽑는다 …“입찰 자격 영구박탈 등 검토”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.