미·러 회담 앞두고 러 급진격…“사흘새 17㎞ 밀고들어와”

미국과 러시아 정상회담을 앞두고 러시아군이 갑작스럽게 우크라이나 동부 전선에서 진격에 급속도를 내고 있다고 전황 분석가들이 12일(현지시간) 진단했습니다.



로이터 통신과 미 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 우크라이나 전선을 추적해 공개해온 '딥스테이트'는 이날 러시아군이 최근 며칠 새 우크라이나 도네츠크주에서 북쪽으로 최소 10㎞를 진격했다고 분석했습니다.



또한 핀란드 군사정보 분석가 파시 파로이넨은 엑스(X·옛 트위터)에서 현재 격전이 벌어지고 있는 도네츠크주 포크로우스크시 북쪽에서 러시아가 지난 사흘간 우크라이나 전선을 뚫고 약 17㎞를 침투했다고 전했습니다.



러시아군은 올해 들어 우크라이나 동부 점령을 위한 공세를 강화하면서 병력 만성 부족을 겪는 우크라이나군의 약점을 파고들어 지역 중심 도시인 포크로우스크와 코스티안티니우카 주변의 전선을 잇는 3개 마을에서 진격을 이어 왔습니다.



딥스테이트는 텔레그램 채널에서 "적군(러시아군)은 방위에 틈을 찾아내면서 더 깊이 침투하고 있으며 추가 진격을 위해 빠르게 병력을 통합하고 있어 꽤 혼란스러운 상황"이라고 설명했습니다.



이같은 러시아군의 빠른 움직임은 오는 15일 미국 알래스카에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 정상회담이 예정된 상황에서 이뤄지고 있습니다.



영토 문제가 주요 의제에 오를 것으로 예상되므로 러시아가 점령지를 조금이라도 더 넓혀서 우크라이나에 영토 양보를 압박하기 위해 공세에 더욱 박차를 가하는 것으로 풀이됩니다.



분석가 파로이넨은 "앞으로 24∼48시간 내로 우크라이나가 러시아 침투조의 강화 전에 상황을 통제할 수 있을지가 중요하다"고 지적했습니다.



