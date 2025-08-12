국제

러 매체 “알래스카 회담에 젤렌스키 오지 않을 것”

입력 2025.08.12 (23:35)

도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 정상회담하는 미국 알래스카에 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 오지 않을 것이라고 12일(현지시간) 러시아 타스 통신이 보도했습니다.

타스 통신은 복수의 소식통을 인용해 젤렌스키 대통령의 알래스카 방문이 예상되지 않는다고 전했습니다.

한 소식통은 "그는 초대받지 않을 것 같다"고 말했습니다. 다른 소식통도 "미국은 푸틴 대통령과 트럼프 대통령의 회담에서 긍정적 결과가 나올 가능성을 방해하지 않을 것"이라며 젤렌스키 대통령이 초대받지 못할 것이라고 말했습니다.

트럼프 대통령과 푸틴 대통령은 오는 15일 미 알래스카에서 우크라이나 종전 논의에 중점을 두고 회담할 예정입니다.

트럼프 대통령은 전날 취재진에게 푸틴 대통령과 만난 뒤 젤렌스키 대통령과 푸틴 대통령의 회담, 또는 자신과 푸틴·젤렌스키 대통령이 참여하는 회담이 이뤄질 것이라고 언급했습니다.

