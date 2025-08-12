뉴스라인 W

[라인W 날씨] 내일 중부에 강한 비…시간당 최대 50mm

입력 2025.08.12 (23:46) 수정 2025.08.12 (23:55)

남해안과 제주도에 강한 비를 내리게 했던 정체전선이, 내일은 중부지방으로 북상해 전국에 비가 내리겠습니다.

특히 수도권에 오전부터 비가 세차게 내리겠고, 시간당 30에서 50mm의 강한 비가 집중되는 곳도 있겠습니다.

밤에는 수도권의 비구름이 다시 강해질 것으로 예상됩니다.

모레까지 인천과 경기 북부에 150mm 이상, 충남 북부와 남해안에 100mm 이상의 많은 비가 내리는 곳이 있겠습니다.

내일 서해안과 중부 내륙에 바람도 강하게 불겠습니다.

오늘 더웠던 수도권과 강원도는 내일 비가 내리며 낮 기온이 30도 아래로 낮아지겠습니다.

춘천 27도, 서울 28도로 예상됩니다.

덥고 습한 수증기의 영향으로 남부지방은 더워지겠습니다.

전주의 한낮 기온 33도로 예상되고, 대구의 낮 기온도 33도, 부산 31도까지 오르겠습니다.

바다의 물결은 서해 먼바다에서 최고 3.5m로 높게 일겠습니다.

남부지방의 비는 내일 밤 그치겠지만, 중부지방의 비는 광복절인 금요일 오전까지 이어지는 곳이 있겠습니다.

날씨였습니다.

강아랑 기상캐스터/그래픽:한세희/진행:이주현

공지·정정

