이란 “미국과 적절한 조건으로 직접 핵협상도 가능”

모하마드 레자 아레프 이란 수석부통령은 적절한 조건이 갖춰진다면 미국과 직접 핵협상을 할 수도 있다고 12일(현지시간) 밝혔습니다.



이란 반관영 ISNA 통신에 따르면 아레프 수석부통령은 이날 기자간담회에서 "우리는 상대방에게 신뢰를 쌓을 의향이 있다고 밝혔지만, 상대는 잠자코 있는 듯하다"며 이같이 말했습니다.



아레프 수석부통령은 "이란은 균형 있는 조건 속에서 협상할 준비가 됐다"며 "협상은 양측의 이익을 보호하는 것이어야 하며, 지시되어서는 안 된다"고 지적했습니다.



그는 "우리는 품위 있게 협상할 것이며, 농축을 포기하지 않을 것"이라며 "'농축 제로' 계획은 아주 웃기는 이야기"라고 강조하기도 했습니다.



약 2달간 중단된 미국과 이란의 핵협상을 재개할 수 있다는 방침을 시사하면서도 협상의 최대 쟁점이었던 우라늄 농축과 관련해 앞으로도 물러서지 않을 것임을 밝힌 셈입니다.



미국과 이란은 지난 6월 15일 6차 핵협상 회담을 할 예정이었지만 이틀 전인 13일 이스라엘이 이란 나탄즈 핵시설 등을 전격 공습하면서 협상이 중단됐습니다.



이란은 지난달 25일 튀르키예 이스탄불에서 2015년 체결된 핵합의(JCPOA·포괄적공동행동계획)에 서명했던 영국, 프랑스, 독일 등 유럽 3개국(E3)과 핵협상을 재개했지만 이후 후속 회담 일정은 아직 잡히지 않았습니다.



[사진 출처 : 게티이미지]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!