국민의힘, 오늘 대전서 세번째 합동연설회

국민의힘은 8·22 전당대회를 앞두고 오늘(13일) 충청·호남권 합동연설회를 개최합니다.



권역별 합동연설회 세 번째 순서인 오늘 행사는 오후 2시 대전 배재대 스포렉스홀에서 열립니다.



본경선에 진출한 김문수 전 고용노동부 장관, 안철수 의원, 장동혁 의원, 조경태 의원(가나다순) 등 4명이 연단에 올라 정견을 발표합니다.



최고위원 후보인 김근식·김민수·김재원·김태우·손범규·신동욱·양향자·최수진 후보(총 8명), 45세 미만 청년 최고위원 후보인 박홍준·손수조·우재준·최우성 후보(총 4명)도 연단에 오릅니다.



국민의힘은 앞서 지난 8일 대구·경북, 어제 부산·울산·경남에 이어, 오늘 충청·호남, 내일 수도권·강원·제주 순으로 합동 연설회를 이어갈 예정입니다.



